Краснодар, 25 марта, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Антимонопольное дело в отношении двух сахарных заводов на территории Краснодарского края возбуждено антимонопольной службой. Об этом 25 марта сообщается в телеграм-канале ФАС.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

По информации ведомства, в марте два предприятия, «Павловский сахарный завод» и сахарный комбинат «Тихорецкий», одновременно повысили оптово-отпускные цены на сахар более чем на 30%, до 68,30 рублей за килограмм. При этом себестоимость сахара не менялась, на тот момент она составляла 28,66 рублей за килограмм.

«Краснодарское УФАС усматривает в действиях заводов признаки картельного сговора. В случае установления вины в соответствии с КоАП РФ участникам сговора грозят оборотные штрафы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае, как и в ряде других российских регионах, в марте наблюдался ажиотажный спрос на сахар. Региональные власти обратились в УФАС в связи с ростом цен на сахар, в том числе — отпускных цен с заводов.