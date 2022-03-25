Санкт-Петербург, 25 марта, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Группа общественных активистов Санкт-Петербурга подала заявление в Куйбышевский районный суд города иск к Службе государственного строительного надзора и экспертизы. Причиной является разрешенное службой строительство многофункционального спортивного комплекса в Калининском районе, непосредственно примыкающее к территории парка Академика Сахарова.

Kremlin.ru Владимир Путин на тренировке по дзюдо

«Заинтересованным лицом в иске указана школа олимпийского резерва по дзюдо им. А.С. Рахлина», — сообщили 25 марта в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Именно в интересах этой школы, названной именем тренера Владимира Путина по дзюдо — Анатолия Рахлина — предполагается новая стройка. В настоящее время школу возглавляет Михаил Рахлин, сын легендарного тренера.

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Истцы просят признать незаконным разрешение на строительство от 21 февраля 2022 года на земельном участке № 1 по ул. Замшина, утверждая, что этим документом нарушаются их права на благоприятную окружающую среду, в частности право «на сохранение зеленых насаждений, пользование объектами животного мира для удовлетворения своих духовных и материальных потребностей».

По словам истцов, в парке Академика Сахарова выявлено гнездование ушастой совы и популяция усача мускусного, включенных в Красную книгу Санкт-Петербурга. По мнению истцов, краснокнижные объекты животного мира могут находиться и на самом участке строительства, что может привести к их гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания.

«Административные истцы просили суд принять меры предварительной защиты в виде приостановления разрешения на строительство. В принятии мер суд отказал», — уточнили в ОПС.