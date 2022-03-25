Париж, 25 марта, 2022, 13:02 — ИА Регнум. После длительного периода напряженности между Парижем и Анкарой глава французского государства Эммануэль Макрон надеется, что «сможет продвинуться вперед» со своим турецким коллегой Реджеп Тайип Эрдоганом, с которым состоялись переговоры в Брюсселе, сообщает Le Figaro.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон

Во время встречи перед саммитом НАТО главы двух государств выразили «готовностьработать вместе», чтобы добиться «прекращения огня» на Украине.

Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести в Турции саммит с участием Украины и России.

По словам президента Франции, ситуация, созданная украинским кризисом, является возможностью для «стратегического проясненияроли Турции в наших отношениях» внутри НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что «Россия — сосед».