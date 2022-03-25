«У нас в мире много друзей и партнёров» — Лавров об изоляции России
Москва, 25 марта, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Западу не удастся изолировать Россию от мира. Об этом 25 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании попечительского совета Фонда Горчакова.
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«Ни о какой изоляции России — как эта цель была поставлена, — речи не идёт. Скажу больше, мы и самоизолироваться не собираемся, у нас в мире много друзей, союзников, партнёров. Огромное количество объединений, в которых Россия работает со странами всех континентов, и мы будем продолжать это делать», — заявил Лавров.
«Подавляющее большинство стран мира за пределами исторического и коллективного Запада не желает заниматься игрой в одни ворота», — указал он.