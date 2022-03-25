Дохук, Ирак, 25 марта, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Вооружённые силы Турции провели военную операцию на севере Ирака. Об этом 25 марта сообщает телеканал Kurdistan 24.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По данным журналистов, целью удара стали базы Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в Турции террористической организацией.

Военные самолёты ВВС Турции нанесли серию ударов по горе Матин в районе Амеди севернее города Дохук.

По предварительным данным, в результате удара были уничтожены несколько баз РПК. Сведений о человеческих жертвах не поступало.