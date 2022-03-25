Брюссель, 25 марта, 2022, 12:58 — ИА Регнум. США и ЕС примут меры к наращиванию поставок американского сжиженного газа в страны Европы к концу нынешнего года по меньшей мере на 15 млрд кубических метров, об этом сообщает 25 марта Bloomberg.

(сс) Ken Hodge СПГ-танкер

Цель состоит в том, чтобы работать с международными партнерами, чтобы помочь континенту отказаться от импорта российского топлива. В соответствии с соглашением страны-члены ЕС будут работать над обеспечением спроса на 50 млрд кубометров американского сжиженного природного газа как минимум до 2030 года.

ЕС импортирует большую часть своего российского газа по трубопроводам, и лишь небольшая часть поступает в виде СПГ. Россия поставляет в ЕС по трубопроводам около 150 млрд кубометров газа, из которых от 14 до 18 миллиардов поступает в виде СПГ. Это означает, что с любыми нарушениями со стороны России будет трудно справиться.

«Мы вместе намерены уменьшить зависимость Европы от российских энергоресурсов», — заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, добавив, что 15 млрд кубометров в этом году «являются большим шагом в этом направлении».