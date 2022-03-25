Ростов-на-Дону, 25 марта, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ростовской области вынес решение о незаконном назначении Дмитрия Кубрака руководителем АО «Ростовводоканал».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Суд удовлетворил иск городского департамента имущественно-земельных отношений, который требовал признать недействительным решение совета директоров АО «Ростовводоканал» о назначении Кубрака временно исполняющим обязанности руководителя организации. Решение по иску ДИЗО суд принял в среду, в законную силу оно пока не вступило, пишет «Коммерсант».

ИА REGNUM сообщало, что в конце декабря 2021 года в Ростове-на-Дону Кубрак был задержан по подозрению в мошенничестве. При этом он больше месяца не покидал кабинет в здании на улице Максима Горького и заявлял о незаконности своего увольнения.

Затем компания Lareli Holdings Limited (Великобритания) обратилась в суд с требованием провести внеочередное собрание акционеров АО «Ростовводоканал», на котором планируется поднять вопрос об избрании нового генерального директора предприятия.