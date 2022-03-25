Москва, , 12:57 — REGNUM Запад открыто выступает за то, чтобы задушить российскую экономику. Об этом 25 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании попечительского совета Фонда Горчакова.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Цели не сковываются, они декларируются публично: разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику, да и Россию в целом. И здесь, когда мы видим этот санкционный беспредел, конечно же понятно, что все эти ценности, которые нам наши западные коллеги постоянно проповедовали: и свободу выражения мнений, рыночную экономику, неприкосновенность частной собственности, презумпцию невиновности, — всему этому грош цена», — заявил Лавров.

«Как только Западу понадобилось сделать что-то конкретное по отношению к России, они эти ценности с легкостью отбрасывают», — указал он.