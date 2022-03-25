Москва, 25 марта, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Запад открыто выступает за то, чтобы задушить российскую экономику. Об этом 25 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании попечительского совета Фонда Горчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

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«Цели не сковываются, они декларируются публично: разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику, да и Россию в целом. И здесь, когда мы видим этот санкционный беспредел, конечно же понятно, что все эти ценности, которые нам наши западные коллеги постоянно проповедовали: и свободу выражения мнений, рыночную экономику, неприкосновенность частной собственности, презумпцию невиновности, — всему этому грош цена», — заявил Лавров.

«Как только Западу понадобилось сделать что-то конкретное по отношению к России, они эти ценности с легкостью отбрасывают», — указал он.