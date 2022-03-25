Чита, 25 марта, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Производство сип-панелей из инновационного материала, предназначенных для строительства полноценных частных домов, намерен расширить бизнесмен из Читы Леонид Кузьмицкий. Об этом 25 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ТМ-Пласт Сборка дома из СИП-панелей

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При этом предприниматель несколько лет назад организовал производство сип-панелей и в настоящее время на фоне санкции готово увеличить его объем для замены импортных аналогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что разведение и производство собственной кормовой базы начнет Приморский океанариум, являющийся самым крупным в России, для содержащихся в нем морских животных и гидробионтов на фоне возможности прекращения зарубежных поставок из-за антироссийских санкций.