Баку, 25 марта, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Ереван продолжает «информационную провокацию» в отношении Баку. Об этом заявили в пресс-службе минобороны Азербайджана 25 марта агентству «Азери-Пресс».

Иван Шилов ИА REGNUM Баку

В военном ведомстве прокомментировали журналистам обвинения армянской стороны в том, что азербайджанские подразделения нарушили линию соприкосновения в Нагорном Карабахе.

«Сообщаем, что подразделения азербайджанской Армии без применения силы продолжают процесс уточнения позиций и мест дислокации», — отметили в минобороны.

Стоит отметить, что в Нагорном Карабахе и Армении 24 марта начали сообщать, что азербайджанские военнослужащие, нарушив линию соприкосновения, продвинулись до села Парух, кроме того, якобы произошла перестрелка, в которой погибли пятеро бойцов ВС Азербайджана. В Баку отрицают, что это произошло, и обвиняют армянскую сторону в нагнетании обстановки.