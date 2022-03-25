Волгоград, 25 марта, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Из резервного фонда правительства РФ выделено 500 млн рублей на поддержку рынка труда Волгоградской области в условиях санкций, сообщили ИА REGNUM 25 марта в пресс-службе администрации региона.

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Средства направят на организацию новых рабочих мест и реализацию областных программ переобучения с учётом актуальных кадровых потребностей экономики.

По данным комитета по труду и занятости населения региона, уровень регистрируемой безработицы составляет 0,48%, что почти в 2,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Благодаря поддержке правительства, пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование смогут две тысячи работников промпредприятий, также будут созданы боле 6,6 тысяч временных рабочих мест.

На рынке труда Волгоградской области сейчас доступны 32,4 тысячи вакансий.