Ставрополь, , 12:55 — REGNUM Ежегодный Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» на Ставрополье будет проходить в течение всего года, а не только в летние месяцы, и станет одним из трех крупнейших молодежных площадок России — наряду с действующими в Московской области и в Крыму.

Северо-Кавказский молодежный образовательный форум «Машук» Grozmer.ru/

Для этого будет построен специальный стационарный центр в поселке Энергетик. Он будет открыт летом 2022 года. В настоящее время его готовность оценивается в 80%. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров, побывав на стройплощадке вместе с руководителем Росмолодежи Ксенией Разуваевой.

«Сегодня вместе с руководителем Росмолодежи Ксенией Разуваевой побывал на площадке строящегося всесезонного центра просвещения в поселке Энергетик. Здесь, на гостеприимной ставропольской земле, будут проходить образовательные и патриотические мероприятия для молодежи всей страны», — написал Владимиров.

В настоящее время на месте стройки центра «Машук» уже возведены спальные корпуса на 300 мест каждый и учебный корпус вместимостью до 600 человек, столовая, спортзал и другие объекты. Идут внутренние работы и облицовка фасадов.