Репьевка, , 12:51 — REGNUM Двое высокопоставленных чиновников Репьёвского района Воронежской области осуждены за коррупционные преступления, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 25 марта старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Коррупция (сс) sajinka2

Перед судом предстали бывший заместитель главы администрации Репьевского муниципального района и директор МКУ «Управление делами» Репьевского муниципального района. Оба признаны виновными в совершении мошенничества с использованием службеного положения, а замглавы администрации района — ещё и в злоупотреблении служебными полномочиями.

Судом и следствием установлено, что осуждённый заместитель главы администрации района, курировавший работу МКУ «Управление делами», давал незаконные поручения его руководителю по незаконному обналичивание бюджетных денег, их он затем обращал в свою пользу.

«Указанным способом, путем заключения фиктивного договора на приобретение товаров из бюджета Репьевского муниципального района через МКУ «Управление делами» незаконно выведены почти 140 тысяч рублей», — уточнили в прокуратуре.

Также руководитель МКУ, по поручению начальника, заключила с его отцом договор безвозмездного пользования транспортным средством для нужд администрации. Автомобиль для служебных нужд не использовался, зато несколько раз ремонтировался за счёт бюджета. Ущерб, по данным материалов дела, составил более 30 тысяч рублей.

Острогожский районный суд приговорил бывшего замглавы администрации района к наказанию в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом в размере 70 тысяч рублей, вторая фигурантка получила два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год и штрафом в размере 20 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.