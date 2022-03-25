Бейрут, , 12:57 — REGNUM Службы безопасности Ливана задержали вылет самолёта из аэропорта Бейрута из-за сообщения о наличии на борту вооружённого террориста. Об этом сообщает Lebanon 24.

Аэропорт

По данным журналистов, самолёт должен был вылететь в Стамбул утром 25 марта.

Сотрудники спецслужб оцепили самолёт проверили багаж пассажиров, зарегистрировавшихся на рейс, однако не смогли подняться на борт самолёта, поскольку он принадлежит турецким авиалиниям.

Отмечается, что в ходе спецоперации в аэропорту начался хаос из-за срыва графика вылетов. По предварительным данным, сообщение о наличии на борту самолёта террористов не подтвердились.