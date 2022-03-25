Уфа, , 12:52 — REGNUM Уголовное дело по факту пищевого отравления учащихся средней школы возбуждено в Башкирии. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону в своем Telegram-канале.

Школьная столовая Рауль Ахмедов © ИА REGNUM

Сообщается, что 23 и 24 марта в Миякинскую больницу обратились ученики школы села Киргиз-Мияки с признаками пищевого отравления. Двоих школьников 11 и 13 лет госпитализировали. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью нет.

Помимо этого, у нескольких учеников были обнаружены признаки отравления, но за медицинской помощью они не обратились. Было установлено, что все несовершеннолетние, у которых были выявлены признаки пищевого отравления, 23 марта 2022 года принимали пищу в школьной столовой.

По данному факту было возбуждено уголовно дело по признакам производства, хранения, перевозки либо сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья людей.

В школьной столовой был проведен осмотр места происшествия, изъяты образцы пищевой продукции и необходимые документы. Кроме этого, были взяты образцы для анализов сотрудников столовой и комбината питания, оказывающего услуги по организации питания в этом учебном заведении. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии устанавливают обстоятельства отравления пяти школьниц.