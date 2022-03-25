Приштина, Сербия, 25 марта, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Косовские боевики из отряда так называемой специальной полиции РОСУ 25 марта утром направились в бронетранспортерах к северу Косово и Метохии, населенном преимущественно сербами. Об этом сообщили косовские СМИ.

SUHEJLO Силы безопасности Косово

Сербы, проживающие в северной части Косовской Митровицы, на 25 марта наметили акции протеста против решения сепаратистских властей в Приштине запретить косовским сербам организовать на территории края голосование на президентских и парламентских выборах в Сербии 3 апреля.

В соответствии с существующей практикой, силы РОСУ перед вторжением на север Косово и Метохии сначала группируются в базе Бельведере в южной части Митровицы, сообщил портал «Косово онлайн».

Напомним, что ранее Судебный совет в Приштине сменил председателя Основного суда в северной Митровице Лиляну Стеванович за то, что она 22 марта присутствовала на встрече косовских сербов с президентом Сербии Александром Вучичем, на которой обсуждался вопрос организации голосования для косовских сербов.