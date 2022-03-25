Владивосток, , 12:49 — REGNUM Разведение и производство собственной кормовой базы начнет Приморский океанариум, являющийся самым крупным в России, для содержащихся в нем морских животных и гидробионтов на фоне возможность прекращения зарубежных поставок на фоне антироссийских санкций. Об этом 25 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Приморский океанариум A. C. Tatarinov

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При этом сотрудники океанариума отметили, что в полной мере на данный момент промышленные корма не удастся, однако с помощью живых кормов собственного производства рацион обитателей океанариума, который находится на острове Русский, может быть существенно пополнен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в прежнем режиме, несмотря на антироссийские санкции, работает индийская компания «М. Суреш Владивосток», которая занимается огранкой якутских алмазов и является резидентом свободного порта Владивосток.