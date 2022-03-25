Анкара, , 12:48 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели. Об этом 25 марта Эрдоган заявил журналистам в самолёте, возвращаясь с саммита НАТО в Брюсселе.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Возможно, я снова проведу переговоры с Путиным в конце недели, либо в начале следующей», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что планирует обсудить с Путиным итоги саммита НАТО, который прошёл в Брюсселе 24 марта.

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