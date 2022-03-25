Донецк, , 12:47 — REGNUM Украинские боевики обстреляли поселок Озеряновка к югу от Горловки в Донецкой Народной Республике, выпустив в том числе 40 ракет из «Града». Об этом 25 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населенный пункт Новгородское — населенный пункт Озеряновка: выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град», пять снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.