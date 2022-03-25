Сеул, , 12:47 — REGNUM ВВС Южной Кореи провели учения, в которых принимали участие истребители F-35A и которые являлись демонстрацией силы перед КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны.

Согласно опубликованным данным, отработкой маневров под названием «Слоновья прогулка» руководил министр обороны страны Со Ук. В ходе учений министр также призвал военных поддерживать полную боевую готовность.

Известно, что учения состоялись на следующий день после того, как КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

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«Слоновья прогулка» — это военное упражнение, которое включает в себя управление целой эскадрильей самолетов в тесном построении, которое может стать необходимостью в случае реальных боевых вылетов.