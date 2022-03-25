Сеул, 25 марта, 2022, 12:47 — ИА Регнум. ВВС Южной Кореи провели учения, в которых принимали участие истребители F-35A и которые являлись демонстрацией силы перед КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны.

F-35A

Согласно опубликованным данным, отработкой маневров под названием «Слоновья прогулка» руководил министр обороны страны Со Ук. В ходе учений министр также призвал военных поддерживать полную боевую готовность.

Известно, что учения состоялись на следующий день после того, как КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

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«Слоновья прогулка» — это военное упражнение, которое включает в себя управление целой эскадрильей самолетов в тесном построении, которое может стать необходимостью в случае реальных боевых вылетов.