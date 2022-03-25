Ташкент, 25 марта, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Председателем Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана избран Даврон Вахабов. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба ТПП.

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На этом посту Вахабов сменил Адхама Икрамова, возглавлявшего палату с июня 2017 года и в феврале назначенного министром развития спорта Узбекистана.

До этого назначения Вахабов трудился на посту первого заместителя председателя Ассоциации «Узтекстильпром».