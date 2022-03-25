Багаевский район, Ростовская область, 25 марта 2022, 12:45 — REGNUM В Багаевском районе Ростовской области выявили очаг африканской чумы свиней (АЧС). Об этом ИА REGNUM сообщили в донском ветеринарии.
Труп дикого кабана, павшего от вируса, был обнаружен на территории охотничьего угодья Багаевской районной общественной организации «Общество охотников и рыболовов». В настоящее время проводится разъяснительная работа с населением, обследуются территории охотугодий и лесополос на предмет наличия трупов диких кабанов и домашних свиней.
На неблагополучной территории будет установлен карантин.
ИА REGNUM сообщало, что в приграничных районах Ростовской области донские ветеринары усилили профилактику бешенства и африканской чумы свиней.
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