Багаевский район, Ростовская область, 25 марта, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В Багаевском районе Ростовской области выявили очаг африканской чумы свиней (АЧС). Об этом ИА REGNUM сообщили в донском ветеринарии.

Uprvetro.donland.ru Чума свиней

Труп дикого кабана, павшего от вируса, был обнаружен на территории охотничьего угодья Багаевской районной общественной организации «Общество охотников и рыболовов». В настоящее время проводится разъяснительная работа с населением, обследуются территории охотугодий и лесополос на предмет наличия трупов диких кабанов и домашних свиней.

На неблагополучной территории будет установлен карантин.

ИА REGNUM сообщало, что в приграничных районах Ростовской области донские ветеринары усилили профилактику бешенства и африканской чумы свиней.