Москва, , 12:45 — REGNUM Западные страны объявили России тотальную войну. Об этом 25 марта на заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Поджигатели войны Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сегодня нам объявили настоящую гибридную войну, «тотальную войну» — этот термин, который использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда говорят о том, что они хотят сделать с Российской Федерацией», — сказал глава МИД РФ.

Он подчеркнул, что цели в отношении России не скрываются.

«Они декларируются публично — разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику и да Россию в целом», — добавил Лавров.

При этом он отметил, что за пределами коллективного Запада подавляющее большинство стран не желает на мировой арене «играть в одни ворота».

«Несмотря на пропаганду, которая жонглирует цифрами голосов, поданных за провокационные резолюции ООН, подавляющее большинство стран мира за пределами исторического и коллективного Запада не желают заниматься игрой в одни ворота. На них оказывается колоссальное давление», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что нынешний санкционный беспредел доказывает, что все проповедуемые Западом ценности — «всём им грош цена», потому что западные страны в своих интересах «с лёгкостью их отбрасывают».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что попытки Соединённых Штатов и их союзников с помощью санкций разрушить экономику и подорвать внутриполитическую ситуацию в России не увенчаются успехом.