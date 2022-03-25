Санкт-Петербург, 25 марта, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Регионы Северо-Западного федерального округа обладают потенциалом для импортозамещения в текстильной промышленности. Таким мнением поделились в Петербурге участники круглого стола о поддержке малого и среднего бизнеса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Анализируя сегодняшнюю экономическую ситуацию в Петербурге, председатель городского комитета по внешним связям Петербурга Евгений Григорьев оценил в целом возможности Северной столицы в импортозамещении.

«В сложившейся обстановке мы видим очень большой потенциал для развития именно петербургских предприятий. Однако реализация требует поиска нестандартных решений. В том числе и новых маршрутов транспортировки товаров, — сообщил Евгений Григорьев. — Одно из основных направлений, это, конечно же, импортозамещение. И этот блок может развиваться только в условиях тесного сотрудничества с дружественными странами».

Помочь развивать лёгкую промышленность могут гранты и конкурсы, инициируемые государством. О желании присоединиться к такому сотрудничеству заявил общественный представитель в Петербурге Агентства стратегических инициатив (АСИ) Максим Баланёв. Он привёл в пример компанию, которая изготавливает рюкзаки и сумки из рекламных баннеров. Она заинтересована в получении грантов.

«Эта продукция вызывает очень большой интерес, потому что, мы видим, что всё молодое поколение, от 20 до 30, для них важно, какую продукцию потребляют. Они хотят, чтобы продукция была экологически оправдана, — подчеркнул Максим Баланёв. — Мы видим, что эта компания за три года от оборота с 0 выросла до 500 тысяч».

Общественный представитель подтвердил, что компания является отечественной, а ее продукция пользуется спросом даже у больших корпораций, как, например, ПАО «Газпром».

Вместе с тем эксперты заявили и о других регионах, которые могут обеспечить жителей региона и России отечественной одеждой. Например, в Псковской области работает семейная фабрика по её изготовлению. К тому же, как отметили эксперты, часто на рынке продают то, что сшито в России, просто бренды принадлежат другим странам.