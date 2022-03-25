Париж, 25 марта, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что «Россия — сосед», передает BFM TV.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

«Россия — сосед», — заявил Габриэль Атталь, отстаивая тот факт, что нужно «продолжать диалог».

«Наша цель — подтолкнуть Россию к пересмотру расчетов и планов», — заявил Габриэль Атталь, пояснив, что «нет», французские компании не обязаны покидать Россию.

«С другой стороны, у компаний нет возможности инвестировать в новые проекты в России», — уточнил Габриэль Атталь.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные санкции против России «эффективны».

Подробнее в материале:Макрон назвал «эффективными» санкции против России