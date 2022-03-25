Москва, 25 марта, 2022, 12:42 — ИА Регнум. ЛДПР готовит иски против распространявших фейки о смерти лидера партии депутата Госдумы Владимира Жириновского, сообщили в пресс-службе ЛДПР.

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«ЛДПР приложит все силы к тому, чтобы наказать лжецов, которые «похоронили» Жириновского. Повторяем: его состояния стабильно и не ухудшалось!» — отмечают во фракции.

ЛДПР подает заявление в Генпрокуратуру и готовит «иски против всех клеветников», рассказали в пресс-службе.

«Мы убеждены, что в период, когда страна в стрессе, когда информационный фон итак накалён до предела, подобные «фейки» — это не просто газетная «утка», а настоящая агтигосударственная провокация, которую нельзя спускать с рук», — говорится в заявлении фракции ЛДПР.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о смерти Жириновского сообщил телеграм-канал Mash. Сенатор Александр Пронюшкин подтвердил смерть политика в телеграм-канале, позже он свой пост удалил.

Минздрав опроверг сообщения о смерти политика.

Ранее ЛДПР призывало СМИ, которые ценят свою репутацию, прекратить цитировать и перепечатывать анонимные слухи о лидере партии депутате Госдумы Владимире Жириновском.