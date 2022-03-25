Владивосток, , 12:41 — REGNUM В прежнем режиме, несмотря на антироссийские санкции, работает индийская компания «М. Суреш Владивосток», которая занимается огранкой якутских алмазов и является резидентом свободного порта Владивосток. Об этом 25 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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При этом компания из Индии намеревается расширить свое присутствие и на дальнем Востоке, и во всей остальной России.

Также на территории Приморского края реализуется ряд мер по поддержке бизнеса в условиях санкционного давления Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на фабрике компании «Ситно» в Магнитогорске ежечасно производят шесть тонн макаронных изделий.