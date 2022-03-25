Минск, 25 марта, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Проигрыш в информационной войне для Белоруссии недопустим, заявил белорусский президент Александр Лукашенко 25 марта на совещании о деятельности СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По его словам, в мире развернулась полномасштабная информационная война за умы людей и будущее детей. Против Белоруссии грубо воюет Запад, демонизируя перед остальным миром и Минск, и Москву.

«Мы проиграть эту войну не можем. У нас хорошее исходное положение, поэтому мы и не должны ее проиграть, если не допустим глобальных ошибок», — приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

Он добавил, что западные пропагандисты переплюнули даже американского идеолога «цветных революций» Джина Шарпа и сподвижника Гитлера Йозефа Геббельса.

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