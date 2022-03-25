Донецк, , 12:39 — REGNUM Вооружённые формирования Украины обстреляли населённые пункты в онецкой Народной Республике. Об этом 25 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

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В 11:50 с украинских позиций в Красногорвке был открыт огонь по Михайловке. Из БМ-21 «Град» выпущено 20 ракет.

В 12:05 из «Града» обстреливали Луганское. Украинская техника находилась в Новомихайловке. Было выпущено 40 ракет.

Кроме того, из Троицкого в сторону Озеряновки выпустили семь ракет из СПГ. В представительстве добавили, что боевики также использовали стрелковое оружие.