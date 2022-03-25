Пекин, 25 марта, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Китай выражает обеспокоенность в связи с запуском в КНДР баллистической ракеты. Об этом 25 марта заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Fmprc.gov.cn Ван Вэньбинь

«Мы обратили внимание и выражаем обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией», — сказал дипломат.

Он добавил, что необходимо сохранять процесс политического урегулирования проблемы Корейского полуострова путём переговоров.

По словам представителя китайского МИД, в нынешней обстановке необходимо воздерживаться от действий, которые могут привести к эскалации.

Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай намерен играть конструктивную роль для ядерного разоружения Корейского полуострова.

Ранее сообщалось, что КНДР могла запустить ракету большой дальности в сторону Японского моря.

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