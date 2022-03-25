Тула, 25 марта, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Крупная автоавария с участием пассажирского микроавтобуса произошла в Тульской области утром 25 марта. В результате один человек погиб, семь получили травмы.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, около 10:10 на 146-м км автодороги М-2 «Крым» в Заокском районе грузовик Volvo, которым управлял 30-летий водитель, столкнулся с пассажирским микроавтобусом Volkswagen, который остановился на обочине для ремонта.

В момент аварии водитель микроавтобуса находился под ним, для проведения ремонта. От полученных травм он скончался. Травмы получили семь пассажиров микроавтобуса, сообщает Myslo.

На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства ДТП.