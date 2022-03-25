Ярославль, , 12:37 — REGNUM В Ярославской области растет время ожидания и летальность хирургических операций. Об этом на заседании комитета областной думы по здравоохранению рассказал главный штатный специалист-хирург департамента здравоохранения Ярославской области Евгений Смирнов.

Операция в больнице Yarregion.ru

В 2021 году в Ярославской области работало 26 хирургических отделений в 24 больницах. Проведено 18 272 хирургических операции, на 10 тысяч меньше, чем допандемийный период. Послеоперационная летальность составила 5,3 процента, до пандемии этот показатель составлял 3,3%.

«Увеличилось летальность на 7,1 процента в связи с тем, что большинство операций выполнялись по экстренным показаниям. В отделенных районах есть проблемы с доступностью экстренной помощи, она оказывается не на современном уровне. Там, где проблема возникает, высок удельный вес пациентов с поздней госпитализацией. Во многих местах это связана с трудностью транспортировки. В последние два года пациенты стали бояться проходить лечение в больницах в связи с боязнью заразиться новой коронавирусной инфекцией, часть населения начинает лечиться по Интернету», — рассказал главный штатный специалист-хирург депздрава Евгений Смирнов.

Поздней признается госпитализация спустя более чем 24 часа с момента болезни. Доля таких госпитализаций в 2021 году составила 49,2%. Крайне тяжело отделенным районам Ярославской области, особенно при проведении операций при прободной язве, остром панкреотите, острой кишечной непроходимости.

«Снижение доступности специализированной хирургической помощи. Особенно страдают жители отдаленных районов, сельских, там, где обеспеченность оборудованием в больницах значительно ниже, чем в крупных городах и центре региона. В райцентрах снизилась доступность лапароскопических операций. Из-за невозможности выполнить лапароскопии в райцентрах, нагрузка ложиться на городские больницы Ярославля, областную больницу», — пояснил Евгений Смирнов.

При этом, уточнил эксперт, пациенты из районов области могут ждать плановых операций в областном центре до полугода. Есть проблемы и с оборудованием

«Большинство лапароскопических стоек, того оборудования, которое в учреждениях имеется, было выпущено в 2007—2008 году. То есть оно имеет практически стопроцентный износ. Во многих учреждениях существуют проблемы с закупкой расходных материалов, с закупкой эндоскопических инструментов… Накапливался ком проблем долгие годы. Но в последние два года это усугубилось тем, что не все лечебные учреждения работают в полную силу. И доступность оказания современной помощи она существенно снизилась. У нас, к сожалению, эндоскопические операции выполняются только в десяти лечебных учреждениях, в пяти из них не более десяти-двенадцати операций в год. Это говорит о том, что большинство пациентов не могут получить своевременную хирургическую помощь, проживая не в областном центре», — констатировал главный штатный специалист-хирург депздрава.

В последний год обострилась и кадровая проблема.

«В 2021 году наметилось снижение кадрового состава. Это связано с возрастом врачей-хирургов. Многие ушли на пенсию, часть, к сожалению, при оказании своего профессионального долга погибли в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, часть врачей уезжает в Москву. Там лучше материально-техническое обеспечение. Укомплектованность врачам в поликлиниках в 2021 году составляет 82 процента, в 2020 году было 89,3», — сказал Евгений Смирнов.

При этом специалист отметил заинтересованность нынешнего руководства регионального департамента здравоохранения в решении назревших проблем.