Москва, , 12:34 — REGNUM Польша как верный вассал США показывает, что является главным оплотом Соединенных Штатов в Европе, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Польша jamajkamusic

«Польша не просто верный вассал Соединённых Штатов Америки, который всячески проявляет свою лояльность, показывает, что является главным оплотом Соединённых Штатов в Европе», — сказал Медведев в интервью РИА Новости.

По его словам, Варшава пытается «взять реванш за неудачи, может быть, даже не десятилетий, а столетий, и если уж не возродить Rzeсzpоspolita, то во всяком случае попытаться напомнить о том, что когда-то они были очень серьёзным игроком в мире, в Европе и, по сути, претендовали на лавры империи».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев заявил, что введением ограничений Запад пытается настроить российских граждан против властей, однако на самом деле происходит консолидация общества.

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