Москва, 25 марта, 2022, 12:34 — ИА Регнум. По случаю заявленного ЦБ РФ ограничения на движение средств в недружественные страны, доктор экономических наук Никита Кричевский в своём телеграм-канале передал «привет» офшорной аристократии. Также эксперт задаётся риторическим вопросом:

Деньги

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«Как далеко готова зайти Набиуллина, предавая фальшивые идеалы «свободного рынка», «глобализации финансовой системы», «трансграничного движения капитала»? Вопрос возник потому, что Россия, как сообщил ЦБ, в ответ на заморозку резервов в долларах и евро ограничила движение средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму.

Ограничения касаются непосредственного перетока капитала, продажи ценных бумаг иностранными инвесторами, вывода средств из российской финансовой системы, выплат по корпоративному долгу российских компаний и госдолгу перед держателями долга из стран, которые поддерживают санкции против России. Все они будут проходить только с разрешения Правительственной комиссии, что исключает коррупционную или «дружескую» компоненту. И да, Кипр — тоже недружественная страна. Привет офшорной аристократии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минфине РФ сообщали, что страны Запада заморозили около 300 млрд долларов российских резервов.

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