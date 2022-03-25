Грозный, , 12:34 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об использовании ВСУ боеприпасов с белым фосфором вблизи одного из украинских населённых пунктов. Как отметил чеченский лидер, этот факт зафиксировали специалисты. Кадыров заявил, что не удивится, если националисты и бандеровцы, сами используя запрещенное оружие, обвинят в этом Россию.

Фосфорный снаряд Nwoo.org

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«По данным специалистов, вблизи одного из украинских населённых пунктов силами ВСУ использованы боеприпасы с белым фосфором. <…> Я не удивлюсь, если они обвинят в применении зажигательных боеприпасов Россию, несмотря на то, что мы и без этого прекрасно справляемся со своими задачами», — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что подобной провокации от ВСУ стоило ожидать, после того как стало известно о биолабораториях США на Украине и заявления президента США о возможном применении Россией химического оружия.

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