Чебоксары, , 12:33 — REGNUM В Чебоксарах скорректировали срок лишения свободы экс-депутату городского собрания, который руководил столичным техникумом строительства и был уличён в коррупционных преступлениях. Он отсидит на полгода меньше, чем было предусмотрено приговором первой инстанции. Решение суда вступило в силу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстал экс-директор Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства, который также являлся депутатом городского парламента. В декабре 2021 года Московский районный суд города признал его виновным в служебных подлогах, взяточничестве, растрате и легализации средств. Суд первой инстанции назначил ему девять лет колонии строгого режима, 10 млн рублей штрафа и лишил права три года занимать ряд должностей. Кроме того, судом с него взыскано почти 13,5 млн рублей в счёт конфискации средств, полученных в результате совершения преступлений.

Данное решение обжаловано стороной защиты. В прокуратуре отмечают, что Верховный суд Чувашии смягчил приговор в части срока отбывания наказания до восьми лет и шести месяцев колонии, а также до двух лет и шести месяцев запретил занимать определённые должности. Решение суда в части штрафа осталось без изменений.

В надзорном ведомстве отмечают, что приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, осуждённый, работая директором строительного техникума в Чебоксарах, привлекал к ремонту подрядчиков из числа доверенных лиц, обеспечивая им победу в аукционах: по договорённости они выполняли работы частично, оставшуюся часть завершали сотрудники и студенты техникума. Следствие выяснило, что за такое «сотрудничество» он получил от предпринимателей взятки на общую сумму 14,5 млн рублей. Кроме того, правоохранители установили приобретение туристических путёвок и незаконной оплаты услуг мобильной связи за счёт средств техникума.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-депутат Чебоксар получил девять лет колонии за взятки и подлоги