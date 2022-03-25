Москва, 25 марта, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Во многих сегментах российской экономики, связанных со сферой обслуживания будет наблюдаться снижение выручки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал ситуацию на российском рынке труда.

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«Уже анонсированы меры поддержки, которые применялись в периоды борьбы с коронавирусом. Например, выплаты семьям с детьми. В какой-то степени это смягчит ситуацию, но, скорее всего, в обозримом будущем у нас ситуация с безработицей несколько ухудшится, — сказал Хестанов. — Вряд ли это будет катастрофа. Но во многих сферах, связанных со сферой обслуживания — экономика замедляется, растет пессимизм потребителей, — будет наблюдаться снижение выручки. А сфера услуг примечательна тем, что вклад в ВВП вносит довольно скромный, а вот людей там работает много. Особенно в больших городах. И вот этой категории будет очень тяжело».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хестанов заявил, что в течение ближайших трех месяцев Россия столкнется с заметным спадом экономической активности.