Ростов-на-Дону, , 12:29 — REGNUM В Ростове-на-Дону собственники 23 квартир, расположенных в аварийном доме в переулке Кривошлыковском, согласились с оценками экспертов и выкупной стоимостью жилья. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Никиреев Станислав Михайлович. Старые дома. 1977

«С семерыми собственниками уже заключены соответствующие соглашения, которые направлены на регистрацию в Росреестр. После регистрации гражданам будет выплачена выкупная стоимость за жилые помещения. С остальными жильцами, согласными с размером возмещения, планируется заключить соглашения в течение недели», — написал глава администрации Ростова-на-Дону в телеграм-канале.

По его словам, на расселение аварийного дома средства предусмотрены в полном объеме.

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ИА REGNUM напоминает, что жильцы аварийного дома, расположенного в переулке Кривошлыковском обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи разобраться в непростой ситуации, в которой они оказались. Так, в доме из-за его состоянии в январе 2022 года был объявлен режим ЧС. С 1 февраля городские власти начали эвакуацию жильцов в микрорайон Суворовский. Однако часть семей выступает категорически против переезда в отдалённый микрорайон. Люди считают, что дом подлежит ремонту.

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