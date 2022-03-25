25 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление президента США Джо Байдена о том, что вопрос, следует ли Украине отдать часть территорий для того, чтобы не лишиться государственности, должны решать в самой этой стране.

Мирослава Романенко, , 14:12 — REGNUM Вопрос, следует ли Украине отдать часть территорий для того, чтобы не лишиться государственности, должны решать в этой стране. Об этом 24 марта заявил американский президент Джо Байден.

Раздел Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

После саммита НАТО американскому лидеру задали вопрос, следует ли Киеву отказаться от части украинских территорий, чтобы Вооруженные силы России прекратили спецоперацию по демилитаризации Украины. Байден ответил, что решение — за Киевом.

«Я не считаю, что им придётся делать это. Но это им решать», — сказал он.

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Заявление американского лидера обсудили в телеграм-каналах «Запрещённая Украина», «Open Ukraine / УКРАИНА» и в телеграм-канале украинского аналитика, публициста и блогера Андрея Ваджры.

«Джо Байден заявил, что Украина сама должна решать, нужно ли идти на территориальные уступки России. Ох уж эти намёки. Это ж надо было выбрать «союзника», который так умело кидает. С заботой…» — пишет автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

Джо Байден Gage Skidmore

«Вот, поматросили Украину и бросили. Сама теперь выкручивайся как хочешь», — отметил один из комментирующих.

«Что может решить наркозависимый президент (речь о Зеленском — М .Р.) с кучкой преступников?..» — недоумевает Анна.

«Украину продолжают топить», — отметила Irina.

«Намёк на слив?..» — поинтересовалась Mariya G.

«Разрешили собачке отдать косточку», — иронизирует Денис С.

«У Украины уже нет территории, о каких уступках речь?» — задался вопросом Serg.

«Значит, что точно Крым, ДНР и ЛНР будут признаны. Мариуполь уже возвращается к ДНР… Дальше — больше», — написал один из комментирующих.

«Байден, да ты лапа. Спасибо, что разрешил…» — иронизирует Андрей.

«Когда блюдо уже съедено, дедушка говорит: «Приятного аппетита!» Может, у него эстонские корни есть?» — шутит один из участников обсуждения.

«Я это трактую так, что никто её и спрашивать не станет, — возможно, просто будет некого спросить», — добавил ToSheMin.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Пусть идет этот Байден лесом! В стране нет руководства, они давно сбежали, в стране анархия, с теми, кто там остался, договариваться все равно что с вахтером на проходной, никакой юрсилы это не имеет», — комментирует новость Ирина.

«Да с такими друзьями и врагов не надо. Как будто Украина что-то решает», — написала Irina L.

«Кошка бросила котят…» — пошутил Denis B.

«Решать теперь будет только Россия и никто иной. Что такое Украина? Где это?» — отреагировал Valery G.V.

«Байден слил. США сдали Украину», — подытожил Андрей А.