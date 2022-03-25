Душанбе, 25 марта, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Детский фонд ООН (UNICEF) доставил в Таджикистан 541 тысячу доз вакцины против кори, паротита и краснухи, сообщает Азия Плюс.

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Отмечается, что вакцины доставлены при финансовой поддержке Всемирного банка.

«Данная поставка на сумму около 840,2 тысячи долларов является частью финансируемого Всемирным банком проекта TEC-19, направленного на поддержку правительства Таджикистана в его ответных действиях на пандемию COVID-19», — говорится в публикации.

Отмечается, что в рамках этого проекта была оказана единовременная экстренная помощь для восполнения дефицита бюджета на закупку вакцин против кори, паротита и краснухи для детей во время пандемии.