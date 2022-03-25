Уфа, , 12:32 — REGNUM Генерального директора ООО «Госстрой-менеджмент» задержали по обвинению в мошенничестве при долевом строительстве многоквартирных домов в Башкирии. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону в своем Telegram-канале.

Долгострой Главстройкомплекса

По версии следствия, фигурант уголовного дела осуществлял фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Городские проекты», ООО «Зеленая роща», ЖСК «Московский. Литер 3», ООО «Литер 4» и ООО «Высотки».

В материалах дела указано, что обвиняемый организовал заключение с 1131 гражданином договоров уступки права требования, паенакопления и участия в долевом строительстве многоквартирных домов в ЖК «Московский» в Кировском районе г. Уфы на общую сумму более 2,3 млрд рублей.

«Однако, в последующем, условия договоров о передаче готовых квартир в установленный срок исполнены не были, строительство до настоящего времени не завершено, а полученные от дольщиков денежные средства были похищены обвиняемым путем перечисления на счета аффилированных юридических и физических лиц, которыми он распорядился по своему усмотрению», — говорится в сообщении пресс-службы.

Следователи считают, что в итоге участникам долевого строительства был причинен имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Обвиняемый был задержан. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.