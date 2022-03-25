Москва, 25 марта, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В течение ближайших трех месяцев Россия столкнется с заметным спадом экономической активности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Permkrai.ru Рынок труда

«То количество людей, которые работают в покидающих Россию западных компаниях, в масштабах российского рынка ничтожно мало. Настолько мало, что вряд ли этот фактор сможет заметно повлиять на российский рынок труда. Но вместе с тем не стоит относиться к проблеме рынка труда очень легко, — сказал Хестанов. — Российская экономика уже столкнулась с сильным ослаблением рубля. В ближайшем будущем столкнется с логистическими проблемами. К сожалению, нас отказались обслуживать очень многие логистические компании, на которые приходилась большая доля поставок. Нет сомнения в том, что будут найдены какие-то обходные пути. Но это потребует времени, усилий и затрат. Так что в течение ближайших трех месяцев мы столкнемся с заметным спадом экономической активности. И главная угроза рынку труда именно вот это, а не уход иностранных компаний (что, впрочем, тоже не добавляет оптимизма)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России уже сложилась тревожная ситуация с IT-специалистами.