Москва, , 12:27 — REGNUM России пора выйти из Всемирной торговой организации (ВТО) и устанавливать новые правила торговли на собственные деньги. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Сама эта организация (ВТО) уже дышит на ладан. О каких открытых рынках сегодня может идти речь? Прописанные в уставе ВТО нормы не соблюдаются с 2014 года. Нас целенаправленно отлучают от мирового рынка», — отметил Миронов.

Будущее за самодостаточными экономическими моделями и двухсторонними торговыми соглашениями, убежден парламентарий.

«Надо торговать с тем, с кем выгодно, и этот принцип не нуждается подтверждения с третьей стороны», — считает депутат.

Все страны имеют свою отраслевую специализацию, говорит он, кто-то выращивает бананы, кто-то производит автомобили, кто-то поставляет на мировой рынок кофе, у России — собственная линейка экспортных товаров, пока в ней сохраняется большая доля нефти, газа и других природных ресурсов. При этом страна последовательно увеличивает свой экспорт товарами с существенной добавленной стоимостью.

Миронов предупредил, что функционеры ВТО и ангажированная ими экспертократия будут всех убеждать, что международные площадки России нужны, что с них государство чего-то там может доказывать.

«Не надо никому ничего доказывать. Все всё поймут, как только мы откажемся играть по их правилам», — полагает Миронов.

Он обратил внимание на то, что чиновники департамента торговых переговоров Минэкономразвития предупредили, что выход их ВТО перечеркнет правила торговли со странами, не вводившими санкции, что этот шаг равнозначен к переходу к торговле с миром без правил.

«О каких правилах сегодня вообще может идти речь, если всё дозволено. Нарушено даже священное право собственности. Надо установить новые правила. Правила торговли на собственные деньги, которые никто не сможет отменить! Все будут покупать рубль, чтобы купить наши товары. А мы будем покупать деньги тех, кто предложит нам свои товары. К этому все шло, и к этому мы, наконец-то, пришли», — резюмировал Миронов.

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