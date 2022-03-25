Сеул, 25 марта, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Столица Южной Кореи в очередной раз примет участие в самой крупной в мире экологической акции «Час Земли», которая состоится 26 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей мэрии Сеула.

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По их словам, на время события будет выключена подсветка ряда достопримечательностей города, включая здания мэрии, мосты через реку Ханган, башню N Seoul Tower и ворота Суннэмун.

Местные власти также призвали представителей торгово-развлекательных центров, универмагов, отелей и жителей города присоединиться к данному ежегодному мероприятию.

Час Земли — ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF). Проводится в последнюю или предпоследнюю субботу марта и призывает всех — частных лиц, организации, школы, муниципальные образования, коммерческие учреждения — выключить свет на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам. Впервые это мероприятие было проведено в Австралии.

Сеул принимает участие в мероприятии с 2008 года.