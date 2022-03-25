Стокгольм, 25 марта, 2022, 12:30 — ИА Регнум. «Христианские демократы», «Зеленые» и «Левые» выступают за то, чтобы Швеция немедленно закрыла порты для российских судов. Об этом 24 марта сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Wto.org Анн Линде

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Это была одна из нескольких мер, к которым призвал президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении в риксдаге 24 марта.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде положительно относится к закрытию шведских портов для судов из России, но хочет в то же время дождаться совместного решения ЕС.

Линде заявила журналистам, что если Швеция предпримет односторонние меры, то это не повлияет на Россию.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.