Ярославль, , 12:25 — REGNUM На фоне антироссийских санкций совместное российско-китайское производство двигателей «КамАЗ Вейчай» существенно увеличивает мощности выпуска своей продукции. Об этом 25 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Двигатель (сс) Garett Mizunaka

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Предприятие, которое базируется особо сильные двигатели для морских судов, железнодорожных локомотивов, и другой специальной техники, производит особо сильные двигатели для морских судов, железнодорожных локомотивов и другой специальной техники.

При этом до недавнего времени 90% таких двигательных установок закупалось Россией за рубежом, а теперь продукция указанного предприятия будет замещать аналоги из Европы, США и Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в российской управляющей компании «Альянс Отель Менеджмент» рассказали, что возможность ухода с российского гостиничного рынка из-за западных санкций больших международных брендов может способствовать развитию российского управляющего сегмента.