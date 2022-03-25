Ташкент, , 12:25 — REGNUM В Узбекистане начал свободно открываться Skype. Мессенджер исключён из реестра нарушителей законодательства о персональных данных граждан Узбекистана, куда попал в июле 2021 года. Об этом сообщает Газета. уз со ссылкой на пресс-службу министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

Совещание по Скайпу

«Возобновление работы мессенджера — результат взаимовыгодных переговоров со Skype», —отметили изданию в ведомстве.

В министерстве также добавили, что ведётся работа по постепенному восстановлению доступа и к другим сервисам, включённым в реестр нарушителей законодательства.

«Сейчас в нём остаются четыре ресурса — Twitter, TikTok, «ВКонтакте» и WeChat», — сообщает издание.